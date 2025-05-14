14/05/2025 15:00

【外圍經濟】美股「恐慌指數」進一步下跌，低於長期平均水平

《經濟通通訊社14日專訊》關稅戰引發的動盪逐漸平息，美國股市的極端波動性已逐漸消散，而一項衡量投資者焦慮情緒的關鍵指標則正在發出強烈的看漲訊號。



根據FactSet的數據，素有美股「恐慌指數」之稱的CBOE波動率指數(VIX)周二（13日）進一步下跌至18.22。此前在周一曾收於18.4，低於長期平均水平19.5。



DataTrek Research聯合創辦人Nicholas Colas對此表示，這標誌著該指數「穩固地回歸到了牛市區間，是邁向更正常投資環境的重要一步。」



根據DataTrek的數據顯示，特朗普於4月2日宣布「解放日」關稅之後，該波動率指數在上個月曾躍升至罕見的「危機」水平。此後不久，特朗普緊急暫停對除中國之外的其他國家徵收的所謂對等關稅，波動性隨之回落。本周，在中美貿易談判傳出好消息後，VIX指數進一步出現下跌。(rc)