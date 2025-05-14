14/05/2025 16:17

【外圍經濟】葛蘭素史克將以20億美元收購脂肪肝潛在治療藥物

《經濟通通訊社14日專訊》英國製藥公司葛蘭素史克(GSK)周三（14日）表示，將以至多20億美元的價格從波士頓製藥公司(Boston Pharmaceuticals)收購用於治療脂肪肝的專業藥物efimofermin。



根據協議條款，GSK將收購波士頓製藥公司的子公司BP Asset IX，以獲得efimosfermin。GSK將支付至多20億美元的現金對價，其中包括12億美元的預付款，以及至多8億美元的基於成功的里程碑付款。



efimosfermin是一種試驗性，每月一次皮下注射藥物，用於治療和預防脂肪肝，目前該藥已處於後期開發階段，顯示出治療和預防脂肪肝的潛力。(rc)