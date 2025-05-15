15/05/2025 16:45

《外圍焦點》鮑威爾發表講話，美國公布PPI等數據

《經濟通通訊社15日專訊》市場持續關注國際貿易局勢及其對後市的影響，美股三大指數昨日（14日）收市升跌不一。道指跌89.37點或0.21%，收報42051.06點；標普500指數微升6.03點或0.10%，報5892.58點；納指升136.72點或0.72%，收於19146.81點。港股方面，恆生指數收市報23453，跌187點或0.8%，成交2002億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:15pm，歐洲央行副總裁德金多斯在阿姆斯特丹ISDA組織的第39屆年度大會上發表主旨演講。7:30pm，歐洲央行執委奇波洛內、法國央行總裁維勒魯瓦德加洛在數字歐元會議上講話。美聯儲召開第二屆Thomas Laubach研究會議，這次會議將重點關注貨幣政策和經濟方面的研究，預計將為美聯儲承諾每五年進行一次的貨幣政策框架審查提供學術視角（至16日）；8:40pm，美聯儲主席鮑威爾將發表講話。10:00pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員丁格拉發表演講。16日凌晨2:05am，美聯儲理事巴爾在一個線上研討會上致開幕詞（預錄視頻）。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布第一季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.2%擴大至0.4%，經季節調整年率升幅料維持於1.2%；3月工業生產年率升幅料由1.2%擴大至2.5%，經季節調整月率升幅料由1.1%擴大至2%。今晚8:30pm，美國公布4月生產者物價指數，月率料由下滑0.4%改善至升0.2%，年率升幅料由2.7%收窄至2.5%；4月零售銷售月率料維持不變；連續申請失業救濟金人數料由187.9萬升至189萬；首次申請失業救濟金人數料維持於22.8萬；5月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由負8.1收窄至負8。9:15pm，美國公布4月產能利用率，料維持於77.8%；4月工業生產月率料由下滑0.3%改善至升0.1%。10:00pm，美國公布5月NAHB房屋市場指數，料維持於40。



在美國，今日公布業績的公司有：阿里巴巴(US.BABA)、貝殼(US.BEKE)、比特數字(US.BTBT)、阿特斯太陽能(US.CSIQ)、網易有道(US.DAO)、高途(US.GOTU)、網易(US.NTES)、沃爾瑪(US.WMT)、極氪(US.ZK)等。(wa)