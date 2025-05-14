15/05/2025 07:50

《國金頭條》美股三大指數收市各有升跌，道指連跌兩日

《經濟通通訊社15日專訊》市場持續關注國際貿易局勢及其對後市的影響，美股三大指數周三（14日）收市升跌不一，道指連續第二日下跌。



道指開市早段曾升最多114點，高見42254點，其後反覆向下，一度轉跌187點，低見41952點；標指曾升0.34%，納指最多升0.87%。



道指收市跌89.37點，或0.21%，收報42051.06點；標普500指數微升6.03點，或0.10%，報5892.58點；納指升136.72點，或0.72%，收於19146.81點。



科技板塊領升大市，AI相關個股表現突出。英偉達升4.2%，公司將向沙特交付1.8萬塊最先進AI晶片，進一步鞏固其在全球AI領域的領先地位。另一家晶片巨企AMD股價升4.7%，公司宣布啟動新一輪60億美元股票回購計劃。特斯拉收市升4.1%。



美匯指數震盪上落，盤中最低一度觸及100.271，創下近兩個月新低，之後逐步回升，日內微升0.19%，報101.114。美元兌日圓持續回落，盤中最低觸及145.60，日內下跌近0.48%，報146.76，延續本周以來的弱勢。歐元兌美元匯率持續走強，盤中一度突破1.12，日內微升0.09%，報1.1174，創下近兩個月新高。



*金價跌破3200美元關口*



國際黃金價格先升後跌，現貨黃金與紐約期金均跌破3200美元關口。紐約期金跌2.07%，報每盎司3180.51美元。



原油市場波動加劇，紐約期油與布蘭特期油價格在連續反彈後出現震盪。美國上周原油庫存意外增加，紐約期油跌1.37%，報每桶62.38美元；布蘭特期油跌1.30%，報每桶65.75美元。(kk)