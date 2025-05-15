15/05/2025 09:03

【特朗普新政】美國與卡塔爾達成2430億美元交易，波音獲大單

《經濟通通訊社15日專訊》正在訪問中東的美國總統特朗普，周三（14日）與卡塔爾達成總額超過2435億美元的交易，為未來5年與該國實現1.2萬億美元經濟合作願景奠定了基礎。



白宮當天早些時候宣布，卡塔爾航空已與波音公司簽署一項總額達960億美元的採購計劃，擬購買210架787夢想客機和777X客機。白宮稱，這是波音有史以來最大規模的寬體客機訂單，以及787機型的最大單筆採購。



此外，美國與卡塔爾政府已簽署一項價值10億美元的協議，由美國國防承包商雷神公司為卡塔爾提供反無人機系統。



白宮在聲明中表示，協議具有里程碑意義，將推動創新與繁榮，造福後代，強化美國製造業和技術領導地位，為美國走向新的黃金時代鋪就康莊大道。



特朗普將此次中東之行的主要精力放在爭取海灣國家投資上，多次稱讚這些國家尋求與美國建立更深層次夥伴關系。



不過，特朗普尚未實現其更高的目標。他曾提出希望從沙特企業獲得1萬億美元的投資承諾，並在周二（13日）表示，兩國將共同努力朝著該目標邁進。



特朗普在此次中東之行還宣布，解除對敘利亞的制裁。(jf)