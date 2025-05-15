15/05/2025 09:11

【外圍經濟】石破茂經濟顧問倡投入四千億美元，推動中小企加薪

《經濟通通訊社15日專訊》日本首相石破茂的經濟顧問團隊建議，投入4000億美元用於提高中小型企業生產效率，作為政府實現工資增速遠超通脹率的一項關鍵舉措。



該團隊在周三（14日）的會議上提交了一份五年計劃，概述了扶持中小型企業提高工資的措施。中小型企業雇用了日本70%的勞動力，但一直難以持續提高工資，因其利潤用於支付工資的比例已高於大型企業。



這項五年計劃設定的目標是，穩步實現實質薪資增幅比通脹率高1%。具體措施包括未來五年對公共和私營部門投資60萬億日圓（約4000億美元），幫助中小企業實現數字化或自動化運營，同時加大支持力度促進並購。



該團隊的建議將被納入6月左右發布的內閣年度政策指導方針。(jf)



