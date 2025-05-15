15/05/2025 11:13

【外圍經濟】澳洲4月就業人數大幅增8.9萬，是預期人數的4倍

《經濟通通訊社15日專訊》澳洲4月就業人數大幅增加，失業率則保持穩定，凸顯出在央行料將進一步降息的情況下，勞動力市場的韌性。



政府周四（15日）公布的數據顯示，就業崗位增加了8.9萬個，其中以全職崗位為主，幾乎是預期增幅2.25萬個的四倍，創下自去年2月以來的最大增幅。失業率維持在4.1%，而就業參與率飆升至67.1%，略低於歷史水平。



數據公布後，澳元和對政策敏感的3年期國債孳息率均有所攀升。與此同時，預計澳洲央行將於下周二(20日)放鬆政策，將現金利率降至兩年來的最低水平3.85厘。



貨幣市場定價目前暗示，澳洲央行今年僅會降息3次，包括下周二的降息。就在四周前，當時美國總統特朗普宣布全面關稅，威脅全球經濟陷入混亂時，市場預計澳洲央行將至少降息5次，並且很有可能進行第6次降息。(jf)



