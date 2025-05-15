15/05/2025 08:23

【開市Ｇｏ】美匯觸近兩月低，恒瑞招股，騰訊季盈利勝預期

2025年5月15日【要聞盤點】



1、美股三大指數收市升跌不一，道指連續第二日下跌，市場持續關注國際貿易局勢及其對後市的影響。道指收市跌89.37點，或0.21%，收報42051.06點；標普500指數微升6.03點，或0.10%，報5892.58點；納指升136.72點，或0.72%，收於19146.81點；中國金龍指數升87點；日經期貨截至上午7時58分升90點。



2、《彭博》引述知情人士報道，美國與全球各國進行貿易談判時，並無試圖壓低美元匯率，美國財長貝森特亦未有授權其他官員討論匯率問題。美匯指數隔晚震盪上落，盤中最低一度觸及100.271，創下近兩個月新低。



3、美國聯儲會理事會副助理主任透露，降低美國國債交易凍結風險的改革，可能很快便會出台。



4、美國財長貝森特表示，已聯同貿易代表格里爾就進一步解決芬太尼問題，與中國進行實質性接觸。



5、中國商務部公布，自周三（14日）起暫停對28間美國實體進行出口管制管控，並暫停對17間美國實體的不可靠實體清單措施，期限均為90日。



6、中國市場監管總局鼓勵拼多多、小紅書等平台推出更多支持個體工商戶發展的務實舉措。



7、香港行政長官李家超表示，中東行達成59項合作備忘錄及協議，阿聯酋給予特區護照30日免簽。



8、「藥茅」恒瑞醫藥今日招股，入場費8899元，引入七基投；另外據報小馬智行將以保密形式申請在港上市，擬募資支持業務擴張。





【焦點股】



騰訊(00700)

- 首季經調整盈利升22%至613億人民幣，勝預期

- 微信成立電商產品部，探索微信內交易新模式



內房股：碧桂園(02007)、萬科企業(02202)、龍湖(00960) 內銀股：中國銀行(03998)、工商銀行(01398)、建設銀行(00939)

- 中國4月新增人民幣貸款銳減61%，住戶中長期貸款再次下降



科技股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、京東科技(09618)

- 中國將加強重大科技任務及科技型中小企業金融支持，建立債券市場「科技板」



萬科企業(02202)

- 獲第一大股東深圳地鐵借款不逾15.5億人民幣

- 惠譽下調萬科長期發行人違約評級至CCC+

- 據悉已兌付今年唯一一筆到期美元債



金礦股：山東黃金(01787)、招金礦業(01818)

- 現貨黃金跌超2.1%，一度失守3170美元



百濟神州(06160)

- 遭高瓴減持至毋須披露水平



阿里巴巴(09988)

- 今日將發布季度業績



滙控(00005)

- 計劃通過自願離職計劃裁減法國業務部門348個職位，相當於10%人手



中國稀土(00769)

- 稱積極配合中國稀土集團解決同業競爭問題，將擇機進行併購重組



偉易達(00303)

- 據報計劃將所有對美出口產品的生產線遷出中國





【油金報價】



紐約期油下跌1.65%，報62.11美元/桶



布倫特期油下跌1.17%，報65.85美元/桶



黃金現貨上升0.28%，報3186.35美元/盎司



黃金期貨上升0.02%，報3188.8美元/盎司