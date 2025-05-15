15/05/2025 16:58

【關稅戰】商務部：232關稅是典型保護主義，敦促美方盡快停止

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》中國商務部召開例行新聞發布會，新聞發言人何咏前表示，關於美方針對進口汽車、鋼鋁的232關稅，以及對進口藥品發起232調查，中方認為，美方做法是典型的單邊主義和保護主義行徑，不僅損害他國權益，破壞以規則為基礎的多邊貿易體制，也無益於本國產業發展。中方敦促美方，盡快停止232關稅措施，通過平等對話，妥善解決各方關切。



4月15日，特朗普政府通過美國商務部啟動「232條款」調查，開始調查「半導體和半導體制造設備」以及「藥品和藥品成分，包括成品藥」進口對美國國家安全的影響。特朗普在其第一任期內對鋼鐵徵收25%的關稅，對鋁徵收10%的關稅，但後來給予幾個貿易夥伴免稅配額，包括加拿大、墨西哥和巴西。