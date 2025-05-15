15/05/2025 13:48

滙豐與屈臣氏加強合作，推出滙豐easy信用卡

《經濟通通訊社15日專訊》滙豐宣布與屈臣氏集團加強策略合作關係，全面革新並提升Visa白金信用卡的客戶體驗，並將於5月18日推出滙豐easy信用卡，並於現有禮遇上新增更多體貼服務，針對年輕一族及新時代家庭外遊的喜好及生活所需。



自2022年與屈臣氏集團合作以來，滙豐白金卡的主打消費種類包括超級市場及個人護理產品店的交易量均錄得按年增長。2024年，以「獎賞錢」兌換「易賞錢」積分的交易數目更錄得接近10萬宗。



滙豐香港區財富管理及個人銀行業務無抵押貸款及卡類業務主管周燦賢表示，該行一直致力完善客戶的電子數碼體驗，持卡人可將滙豐easy信用卡輕鬆綁定到易賞錢應用程式，即時啟動額外禮遇和一系列電子禮券，未來會持續探索更多策略合作機會，為客戶帶來前所未有的信用卡優惠及獎賞。



全新滙豐easy信用卡除保留滙豐白金卡原有高達6倍「易賞錢」會員積分及會員日專屬折扣外，亦加入旅遊及電訊相關優惠以迎合港人對外遊及流動數據服務的殷切需求。持卡人於hutchgo旅遊平台消費可享高達92折優惠，並可選用3香港及SUPREME每月只需160港元的easy流動數據月費計劃。(bi)