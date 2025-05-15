15/05/2025 19:03

【互換通】中銀香港歡迎「互換通」產品擴容

《經濟通通訊社15日專訊》中銀香港(02388)表示，歡迎及支持中國人民銀行聯同香港金管局及香港證監會宣布推出的「互換通」優化措施。



中銀香港全球市場交易主管張承棟表示，「互換通」自2023年推出以來，不斷回應市場需求推出創新優化措施，吸引愈來愈多投資者參與，截至2025年4月末，「互換通」79家境外投資者，累計達成人民幣利率互換交易1.2萬多筆，名義本金總額約6.5萬億元人民幣。



他指出，此次措施包括新增1年期貸款市場報價利率為參考利率，以及將利率互換合約最長交易剩餘期由10年延長到30年，不僅為境外投資者就人民幣利率風險管理提供更大的操作空間及更多元的選擇，亦有助提升境內人民幣利率衍生品及人民幣債券市場的吸引力。中銀香港將積極參與新措施的應用，除運用擴容措施滿足自身風險管理需求外，亦將致力為客戶提供優質高效的衍生品代理清算服務，配合他們做好相關投資操作，支持客戶更深入地通過「互換通」渠道參與內地金融市場，助力國家金融高水平對外開放，穩慎扎實推進人民幣國際化。(bi)