15/05/2025 19:10

金管局:銀行須升級轉型維持有效營運，因應社會需求調整業務

《經濟通通訊社15日專訊》恒生銀行(00011)宣布進行業務調整，受影響員工數目佔銀行核心業務員工總數約1%。金管局副總裁阮國恒表示，銀行需要有效營運，因此要升級轉型，因應業務改變、社會需求，以及經濟結構調整等作業務調整，金管局的政策目標是希望銀行找到多些發展亮點，屆時就會有新工種需要聘請人手。



他表示，在與銀行公會的會議上，有討論銀行職員房屋貸款問題，他形容這個是特殊情況，金管局會接受銀行彈性處理，並期望銀行在過程中要合理照顧員工實際的財務狀況。



*港元拆息跌至較低水平，難估維持多久*



阮國恒又指，近期港元拆息跌至較低水平，借貸成本降低，對市場氣氛有幫助，但提醒影響拆息的因素波動仍較大，目前難以判斷拆息水平會維持多久，並提醒相關投資決定涉長期財務，市民必須小心處理。他續稱，中美達成經貿協議後，市場氣氛改善，會密切留意信貸風險狀況，而特定分類貸款比率較去年底輕微上升。



*禤惠儀:各行各業正調整業務模式*



銀行公會主席禤惠儀表示，隨著經濟轉型及社會變化，各行各業包括銀行在內，正不斷調整業務模式，優化業務，但有機會因數碼化而要簡化現有人手，她相信各銀行會隨著市場需求，不斷調整。(bi)







