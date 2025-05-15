15/05/2025 16:40

《本港經濟》首季商品出口貨量升8.7%，進口貨量升7.3%

《經濟通通訊社15日專訊》繼較早時發表今年3月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統計處今日公布，3月份香港商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升15.8%及13.5%。今年首季，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升8.7%及7.3%。



經季節性調整的數字顯示，首季商品整體出口貨量及進口貨量分別按季上升9.5%及7.5%。



*首季商品整體出口價格升1.9%*



今年首季，商品整體出口價格及進口價格分別按年上升1.9%及2%，單計3月份，商品整體出口價格及進口價格均上升2.1%。



貿易價格比率指數是根據商品整體出口價格指數與商品進口價格指數的比率計算出來。與去年年同期比較，這指數在今年3月大致維持不變，而在2025年首季則下跌0.1%。(cl)