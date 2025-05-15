15/05/2025 19:26

《再戰明天》本港公布第一季GDP，美國公布新屋動工等數據

《經濟通通訊社15日專訊》本港公布第一季GDP，及美國公布新屋動工等數據，料為周五（16日）市場焦點。



*歐洲央行執委發表講話，日本公布第一季GDP等數據*



各國重要經濟活動方面，周五本港時間12:00pm，日本央行審議委員中村豊明發表講話。3:30pm，歐洲央行執委奇波洛內發表講話。晚上11:00pm，歐洲央行執委連恩和瑞典央行副總裁塞姆參加美聯儲召開第二屆Thomas Laubach研究會議的決策者小組會議。



數據方面，周五（16日）7:50am（本港時間．下同），日本公布第一季國內生產總值，經季節調整季率料由0.6%逆轉至下滑0.1%。12:30pm，日本公布3月產能利用率；3月工業生產。4:30pm，香港公布第一季本地生產總值，年率升幅料由2.4%擴大至3.1%，經季節調整季率升幅料由0.8%擴大至2%。5:00pm，歐元區公布3月貿易收支。8:30pm，美國公布4月建築許可，月率料由0.5%逆轉至下滑1.2%；4月出口物價，月率料下滑0.4%；4月進口物價月率跌幅料由0.1%擴大至0.3%，年率料由0.9%逆轉至下滑0.3%；4月新屋動工料由132.4萬升至136.3萬，月率料由下滑11.4%改善至升2.9%。10:00pm，美國公布5月密歇根大學消費者信心指數，料由52.2升至53.4。



在本港，明日公布業績的公司有:基石控股(01592)、璋利國際(01693)、中國心連心化肥(01866)、法拉帝(09638)等。(wa)