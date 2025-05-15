15/05/2025 11:22
《港元利率》拆息普遍回升，一個月期結束七連跌報1.35厘
《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息連跌多天後，今日普遍回升，其中，與樓按相關的一個月拆息報1.35083厘，結束連續七天跌勢。反映銀行資金成本的三個月拆息升約7基點至2.11964厘。港元匯價則繼續在7.8水位附近徘徊。
隔夜息繼昨天創3年新低後，今日微升至0.0575厘，六個月拆息報2.65994厘，一年期則報3.14405厘，不過兩周錢跌至0.76929厘，為2022年7月21日後最低。
港元匯價今早最高報7.8028，較前收市價升0.06%，錄5月9日後最大升幅，最新報7.8086，較前收市價跌約0.02%。
市場憧憬環球貿易爭端將持續緩解，美元匯價周三靠穩。媒體較早時報道，美國無意令美元貶值作為貿易談判籌碼。富瑞外匯策略師Brad Bechtel表示，市場憧憬環球貿易爭拗降溫，消息對美元匯價有利。(cl)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息繼昨天創3年新低後，今日微升至0.0575厘，六個月拆息報2.65994厘，一年期則報3.14405厘，不過兩周錢跌至0.76929厘，為2022年7月21日後最低。
港元匯價今早最高報7.8028，較前收市價升0.06%，錄5月9日後最大升幅，最新報7.8086，較前收市價跌約0.02%。
市場憧憬環球貿易爭端將持續緩解，美元匯價周三靠穩。媒體較早時報道，美國無意令美元貶值作為貿易談判籌碼。富瑞外匯策略師Brad Bechtel表示，市場憧憬環球貿易爭拗降溫，消息對美元匯價有利。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.0575
|+1.887
|一周
|0.51274
|+5.417
|兩周
|0.76929
|-2.714
|一個月
|1.35083
|+2.107
|兩個月
|1.80143
|+6.417
|三個月
|2.11964
|+6.881
|六個月
|2.65994
|+11.208
|一年
|3.14405
|+9.976
資料來源：香港銀行公會