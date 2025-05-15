15/05/2025 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.0575 +1.887 一周 0.51274 +5.417 兩周 0.76929 -2.714 一個月 1.35083 +2.107 兩個月 1.80143 +6.417 三個月 2.11964 +6.881 六個月 2.65994 +11.208 一年 3.14405 +9.976

《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息連跌多天後，今日普遍回升，其中，與樓按相關的一個月拆息報1.35083厘，結束連續七天跌勢。反映銀行資金成本的三個月拆息升約7基點至2.11964厘。港元匯價則繼續在7.8水位附近徘徊。隔夜息繼昨天創3年新低後，今日微升至0.0575厘，六個月拆息報2.65994厘，一年期則報3.14405厘，不過兩周錢跌至0.76929厘，為2022年7月21日後最低。港元匯價今早最高報7.8028，較前收市價升0.06%，錄5月9日後最大升幅，最新報7.8086，較前收市價跌約0.02%。市場憧憬環球貿易爭端將持續緩解，美元匯價周三靠穩。媒體較早時報道，美國無意令美元貶值作為貿易談判籌碼。富瑞外匯策略師Brad Bechtel表示，市場憧憬環球貿易爭拗降溫，消息對美元匯價有利。(cl)資料來源：香港銀行公會