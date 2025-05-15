15/05/2025 10:36

【關稅戰】新加坡銀行：中美局勢緩和超預期，短期利好風險資產

《環富通基金頻道15日專訊》新加坡銀行首席投資策略師李依萊發布研究報告指，中美貿易緊張局勢緩和的幅度和速度超乎預期，短期內將利好風險資產，尤其是受貿易戰衝擊最直接的行業及企業。



*降低經濟衰退及企業盈利風險，惟需對談判進展保持警惕*



消息公布後，美國十年期國債收益率攀升、美股上揚、美元走強，反映市場對美國經濟增長預期轉趨樂觀。新加坡銀行維持基本預測，認為聯儲局將繼續採取觀望態度，2025年僅減息一次。



關稅暫緩實施可降低經濟衰退及企業盈利風險，符合新加坡銀行對美國經濟避免陷入衰退的基本預測。但需要保持警惕，若談判缺乏進展，90日後關稅戰可能重現。目前，美國在與英國及中國進行貿易談判後，將關稅降至10%基準水平，為美國與其他國家的後續談判奠定良好基礎。(wa)