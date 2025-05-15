15/05/2025 17:07

《神州經脈》輸美貨櫃預訂激增，美國駐華大使履新，滬指止三連升

《神州經脈》滬綜指昨日收復3400點後面臨獲利回吐壓力，今日（15日）三千四得而復失，終止三連升，全日收跌0.68%，報3380.82點，深成指收跌1.62%，創業板指軟1.91%。滬深兩市全天交易額1.15萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回落1644億元或12%。4月金融數據偏弱，印證了人行上周落實降準降息的必要性。今年首次降準於今日落地，向金融市場注入約1萬億元流動性。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2132，較上個交易日4時30分收盤價跌49點子，兩連跌，全日在7.2043至7.2186之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1963，較上個交易日跌7點子，止三連升，強於市場預測水平逾250點。



*今日新聞精選*



1. 落實中美經貿高層會談共識，中國商務部自2025年5月14日起對45家美企暫停非關稅反制措施，為期90日，包括列入不可靠實體清單的17家美國實體、列入出口管制管控名單的28家美國實體。上月9日公告的6間涉及對台軍售的美國企業，則未有提及暫停期限。另外，據《彭博》報道，據《路透》引述集裝箱追蹤軟件供應商Vizion表示，在中美兩國關稅戰停火之後，美國方面預訂從中國輸美的集裝箱運輸訂量激增了近300%。此外，快時尚品牌Shein本周下調了美國零售價格，以挽回因近期關稅戰漲價而被嚇跑的消費者。



2. 商務部發言人何咏前在今日的例行記者會上表示，中方對通過對話溝通解決經貿關切始終持開放態度，依據中美日內瓦會談共識，雙方同意建立經貿磋商機制，就經貿領域各自關切保持溝通。中方將適時發布相關消息。至於美國總統特朗普稱本周末可能跟國家主席習近平對話，情況是否屬實，何咏前稱應向中方主管部門了解。



3. 長和日前公開回應巴拿馬在內的港口交易爭議，稱「此交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行」。商務部新聞發言人何咏前今日在例行記者會表示，有關部門已經多次發表聲明，強調對長和集團出售港口交易將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益，交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前不得實施集中，否則將承擔法律責任，希望有關企業對此保持清醒認識，審慎行事。



4. 新任美國駐華大使龐德偉抵京履職，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方願為龐德偉來華履職提供便利。中方對中美關係的立場一以貫之，始終堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則來看待和處理中美關係，也希望美方和中方相向而行。龐德偉今日在社交平台X用中、英雙語發文稱，「今天我到了北京。很榮幸能夠代表特朗普總統成為美國駐華大使。我已經準備好開始工作，讓美國更安全、更強大，更繁榮」。



5. 亞太經合組織(APEC)5月15-16日在南韓濟州島舉行貿易部長會議，據《路透》引述韓國產業通商資源部表示，美國貿易代表格里爾在會議期間與中國貿易談判代表、商務部副部長李成鋼舉行了會談。格里爾和李成鋼之前在日內瓦談判中有過接觸。《彭博》則稱，多國貿易主管料也將尋求與格里爾接觸，以推進與華盛頓的關稅談判。報道並指，APEC成員國代表可能會就如何應對被特朗普關稅政策攪動的全球貿易環境交換意見。



6. 工業和信息化部黨組書記、部長李樂成今日主持召開第十四次製造業企業座談會，聚焦加快推動工業母機產業高質量發展，聽取工業母機企業情況介紹和意見建議。座談會有10家工業母機企業負責人作交流發言，部相關司局及單位對企業反映的問題予以回應。李樂成強調，要高度重視產業生態建設，避免「內捲式」競爭、同質化發展。



7. 今年是中丹建交75周年，中國外交部發言人林劍宣布，應外交部長王毅邀請，丹麥外交大臣拉斯穆森將於5月17日至20日對中國進行正式訪問。林劍表示，當前中丹關係發展良好，兩國經貿、綠色、創新合作密切，雙方均支持多邊主義和自由貿易，在氣候變化等重要議題上有廣泛共識。中方願同丹方一道，以此訪為契機，鞏固政治互信，深化務實合作，推動中丹全面戰略夥伴關係持續健康穩定發展。



8. 一年一度的Computex 2025電腦展將於5月20日至23日在台北舉行。英偉達CEO黃仁勳將亮相展會，他的主題演講被安排在5月19日上午，他關注的焦點將再次集中在最新的人工智能技術。今年的Computex也是美國宣布新的關稅政策以來，全球計算機和芯片行業巨頭在亞洲首次舉行的大型科技盛會。(sl)