直播中 : 開市Good Morning - 騰訊首季業績勝預期 績後部署策略？
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期指
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國企指數
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科技指數
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大市成交
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股票
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窩輪
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牛熊證
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(2.154%)
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可賣空股票總成交
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上証指數
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深証成指
10,280.16
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MSCI中國A50
2,155.23
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