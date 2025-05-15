15/05/2025 08:20

【關稅戰】商務部暫停45家美企出口管制及不可靠實體清單90天

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》落實中美經貿高層會談共識，中國商務部自2025年5月14日起對45家美企暫停非關稅反制措施，為期90日，包括17家美國實體列入不可靠實體清單、28家美國實體列入出口管制管控名單。



不可靠實體清單工作機制於2025年4月4日和9日，將17家美國實體列入不可靠實體清單。商務部公布，暫停4月4日公告相關措施90天，暫停4月9日公告相關措施。根據《不可靠實體清單規定》相關規定，國內企業可申請與上述實體進行交易，不可靠實體清單工作機制將依法進行審核，對符合條件的申請予以批准。



有關企業原本被禁止從事與中國有關的進出口活動，以及在中國境內新增投資；其中在上月4日列入清單的11間企業將獲暫停措施90日，上月9日公告的6間涉及對台軍售的美國企業，則未有提及暫停期限。



*28家美國實體重獲出口兩用物項許可*



商務部於2025年4月4日和9日分別發布了第21號和22號公告，共將28家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。商務部新聞發言人表示，自2025年5月14日起，在90天內暫停上述相關措施。出口經營者如需向上述28家實體出口兩用物項，應當根據《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》相關規定向商務部提出申請；商務部將依法依規進行審查，符合規定的將准予許可。