15/05/2025 09:02

【關稅戰】王毅晤墨西哥外長，稱願攜手抵制反對單邊行徑

《經濟通通訊社15日專訊》外交部消息，5月14日，中國外交部長王毅在京會見墨西哥外長德拉富恩特。王毅說，中方願同墨方加強團結協作和多邊框架內溝通協調，攜手捍衛各自正當權益，堅持踐行多邊主義，抵制反對單邊行徑，維護自由貿易規則，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。



王毅表示，中方將中墨關係放在中拉外交重要位置，願以兩國元首重要共識為指引，同墨方鞏固戰略互信，深化兩國各領域合作。中方歡迎更多墨西哥優質產品進入中國市場，將鼓勵中方企業赴墨投資興業，相信墨方會提供友善、穩定的營商環境。



德拉富恩特表示，墨方願同中方攜手維護多邊體系和基於規則的國際秩序。墨方將進一步加強兩國互聯互通、科技、農業、旅遊、直航等合作，不斷豐富墨中關係內涵。(ry)