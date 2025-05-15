15/05/2025 09:02

【關稅戰】機構：中國輸美海運集裝箱預訂量激增近300%

《經濟通通訊社15日專訊》據《路透》引述集裝箱追蹤軟件供應商Vizion表示，在中美兩國關稅戰停火之後，美國方面預訂從中國輸美的集裝箱運輸訂量激增了近300%。



Vizion副總裁Ben Tracy說，截至周三（14日）的七天內，20英尺標準箱的平均預訂量飆升至21530個標準箱，相較一周前的5709個暴增277%。



早前美國總統特朗普宣布對中國商品徵收145%關稅，美國進口商的進貨急凍。而中美周一（12日）宣布為期90天的貿易戰休兵後，進口貿易重新啟動。



德國集裝箱航運公司赫伯羅特（Hapag-Lloyd）表示，本周前幾天的中美運輸預訂量按周大增長50%。赫伯羅特首席執行官Rolf Habben Jansen預計中美之間會有更多的運輸量。(ry)