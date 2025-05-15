15/05/2025 14:11

【關稅戰】高盛上調中國股指目標，基本回到「解放日」前水平

《經濟通通訊社15日專訊》投行高盛稱，將MSCI中國指數和滬深300指數的12個月目標點位分別上調至84點和4600點（潛在雙位數升幅），基本上回到美國總統特朗普所謂「解放日」之前的指數預測水平。



高盛報告指出，這些預測基於的關鍵假設為2025年美國對中國的有效關稅稅率為40%，中國實際GDP增長率為4.6%，廣義財政赤字支出佔GDP比例為13%，並且到2026年6月中旬美元兌人民幣匯率達到7.0。



特朗普於4月2日宣布向全球貿易夥伴加徵關稅，他稱該日為「美國的解放日」。高盛稱，截至5月14日收盤，中國股市已完全收復解放日之後13%的跌幅，而MSCI中國指數、滬深300指數和恒生科技指數的交易價格均較各自四月初的高點上漲了2-4%。



*維持對中國股票「增持」評級*



該行繼續維持對中國股票的「增持」評級，更偏好以內需為導向的板塊（互聯網、服務業、銀行/房地產），並將繼續關注受益於國內刺激政策的板塊、精選的人工智能（AI）相關投資標的、新興市場出口商、地方政府支出受益者以及股東回報等主題。(ry)