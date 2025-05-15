15/05/2025 16:00

【關稅戰】Shein下調零售價格，吸引美國消費者回歸

《經濟通通訊社15日專訊》據《彭博》報道，在美國特朗普政府暫時降低對華關稅後，快時尚品牌Shein本周下調了美國零售價格，以挽回因近期關稅戰漲價而被嚇跑的消費者。



《彭博》持續追蹤Shein網站上98種商品的平均售價周三（14日）為5.56美元，較5月7日峰值6.38美元下降約13%。Shein昨向美國消費者發出降價提醒，並承諾購物者在結帳時不會被要求支付任何關稅引起的費用或負擔額外成本。



跨境電商經歷了數周的混亂，此後中美達成「休戰」協議，美國把對中國商品加徵的關稅從145%降至30%；來自中國的小額包裹關稅也從120%降至54%，這對Shein和拼多多旗Temu等依賴中國直運以保持低價的電商平台來說，無疑是一大利好。



自4月25日Shein漲價以來，其美國銷售額就在下降。數據顯示，截至5月4日的七天Shein銷售額同比下降23%。同期Temu銷售額下降約10%。這兩個平台的訪問量也同樣呈現下降趨勢。據Similarweb數據，漲價後至5月9日的15天，日均用戶訪問量比漲價前的15天下降了20%以上。(ry)