15/05/2025 18:02

【關稅戰】SHEIN據報越南租大型倉庫，降低中美貿易緊張風險

《經濟通通訊社15日專訊》據《路透》引述知情人士報道，快時尚在線零售商SHEIN正在越南租賃一個巨大的倉庫；這是該公司首次在越南租賃倉庫，以降低在不可預測的中美貿易緊張局勢中的風險。



知情人士指，SHEIN已同意在胡志明市附近租賃近15公頃的工業用地作為倉庫，相當於約26個足球場，而除了這個大型倉庫外，SHEIN一直在尋求在越南南部租用更多的倉儲空間，以便在出口前儲存來自承包商的服裝和服飾。



報道指，SHEIN幾乎完全依賴中國供應商為其美國和其他市場生產服裝，儘管最近中美貿易緊張局勢有所緩和，該公司已深陷這個漩渦當中。



報道提到，SHEIN沒有回答有關倉庫租賃的問題。(sl)