15/05/2025 11:15

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.4040 -0.10 1周 1.4970 -0.40 2周 1.5500 +1.40 1個月 1.6290 -1.00 3個月 1.6450 -0.80 6個月 1.6580 -0.50 9個月 1.6680 -0.20 1年 1.6730 -0.40

《經濟通通訊社15日專訊》內地存款準備金率下降0.5個百分點，今日起生效，向市場提供長期流動性約1萬億元(人民幣．下同)。人民銀行今日進行645億元7天期逆回購，中標利率持平1.4%。公開市場今日有1586億元逆回購到期，即今日淨回籠941億元。計及今日到期的1250億元MLF(中期借貸便利)暫沒續做，全口徑計，今日淨回籠2191億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅2周向上，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)