15/05/2025 09:55

【聚焦人幣】人幣即期開貶11點，據報美關稅談判不尋求美元貶值

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1963，較上個交易日跌7點子，止三連升，強於市場預測水平逾250點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開11點子，報7.2094，上個交易日即期匯率收盤報7.2083。



隔夜美元探底反彈，外媒引述知情人士報道稱，美國不會在關稅貿易協議中尋求美元貶值，負責談判的美國官員並未努力將貨幣政策承諾納入協議。美國財政部長貝森特是特朗普政府經濟團隊中唯一負責處理這些問題的成員，他並沒有委派其他官員與貿易夥伴進行貨幣政策磋商。



市場人士表示，中美關稅戰降溫，但輸美商品被加徵關稅稅率仍較4月之前有所上升，人民幣維穩仍是最優選擇，貿易前景仍存不確定性，因而美元買盤偏多，結匯盤仍保持觀望；繼續關注中美貿易談判後續進展及美國政策是否反覆。(jq)