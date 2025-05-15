15/05/2025 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收跌49點子，兩連跌，報7.2132

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2132，較上個交易日4時30分收盤價跌49點子，兩連跌，全日在7.2043至7.2186之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升6點子，報7.2112。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1963，較上個交易日跌7點子，止三連升，強於市場預測水平逾250點。



市場人士表示，市場關注焦點重回基本面，人民幣大概率延續區間震盪，關注晚些時候美國經濟數據表現。他們並指出，盤中大行不時出現美元買盤，這會限制人民幣即期反彈空間。目前美聯儲年內降息次數已經回到兩次附近，估計美債收益率反彈空間也較為有限，後續中美負利差反而有收窄的空間，美元/人民幣長端掉期有望反彈。



國泰君安國際最新觀點認為，在「關稅中性」條件下，美元指數可能會迎來修正和反彈，指數的合理區間可能在103-104區間。考慮到未來三個月的關稅風險已經極度緩釋，之前漲幅較高的資產，例如黃金、歐元、日圓等可能都會回調。(jq)