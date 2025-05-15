15/05/2025 09:37

【數據解讀】4月消費貸降溫拖累新增貸數據，政府債加快拉動社融

《經濟通通訊社15日專訊》人行公布數據顯示，4月人民幣貸款增加2800億元(人民幣．下同)，低於市場預期的7000億元，並創2024年7月以來新低；社會融資規模增量1.16萬億元，略低於預期的1.218萬億元，亦較3月的5.89萬億元大降。此外，4月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長8%，增速高於3月末的7%，亦高於預期的7.3%；狹義貨幣供應量(M1)同比增長1.5%，略低於3月末的1.6%。



《財新》分析，4月金融數據不及市場預期，新增信貸逼近市場預測區間的下限，消費貸「降溫」引起短期貸款波動；政府債券發行節奏明顯快於往年，是新增社融最主要的拉動因素。



*住戶貸款中短期貸款同比多減501億*



4月人民幣貸款新增2800億元，較上年同期少增約4500億元。從信貸結構看，4月住戶貸款減少5216億元，同比多減50億元。其中，短期貸款減少4019億元，同比多減501億元；中長期貸款減少1231億元，同比少減435億元。



東吳證券首席經濟學家蘆哲指出，消費貸「降溫」或引起居民短期貸款的較大波動，銀行體系在3月掀起的消費貸「以價換量」正在政策引導下向「量價均衡」過渡。



*政府債發行加快拉高社融增速約0.3個百分點*



4月社融增量1.16萬億元，比上年同期多增約1.23萬億元。《財新》指，政府債券發行加快是最主要的拉動因素，4月上拉社融增速大約0.3個百分點。



值得注意的是，2024年4月由於政策性和市場化融資需求雙重收縮，疊加監管治理資金沉澱空轉的影響，新增社融為少見的負值，錄得-658億元。



業內專家分析，發行節奏上，年初以來國債、地方專項債發行進度明顯快於往年，用於化債的2萬億元特殊再融資專項債發行約70%。近期財政部還啟動了支持「兩新」「兩重」的1.3萬億元特別國債，預計後續特別國債的發行進度仍會保持較快速度，促進拉動需求，提振社會信心，對社融形成有力支撐。(sl)