15/05/2025 09:45

【聚焦人幣】首4月發622億熊貓債，潘功勝：歡迎拉美國家發債

《經濟通通訊社15日專訊》中國人民銀行行長潘功勝昨日在北京舉行的中拉熊貓債研討會上表示，近年中國金融高水平開放不斷深化，熊貓債市場創新日益活躍，制度安排愈加國際化，資金使用更加便利。中方歡迎更多拉美國家來華發行熊貓債，共享市場發展機遇。



*首4月累發622億熊貓債*



數據顯示，2024年，銀行間市場熊貓債券年度發行量約1858億元(人民幣．下同)，市場規模近3000億元。今年前四個月，熊貓債累計發行規模622億元，繼續保持快速增長勢頭。



《上海證券報》指，整體上看，熊貓債發行主體已經涵蓋國際開發機構、外國政府、境外金融機構及非金融企業等各類型機構，區域覆蓋亞洲、歐洲、非洲、北美洲、南美洲五大洲。近期拉美、非洲地區發行主體先後實現破冰，熊貓債券助力中拉、中非等國際金融合作成效繼續顯現。



人民銀行有關負責人表示，將繼續支持境外機構按照市場化、法制化、國際化原則在華發行熊貓債券，推進熊貓債券市場高質量發展。(sl)