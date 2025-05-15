15/05/2025 14:14

【關稅戰】中美貿易代表在南韓APEC貿易部長會期間會面

《經濟通通訊社15日專訊》亞太經合組織(APEC)5月15-16日在南韓濟州島舉行貿易部長會議，據《路透》引述韓國產業通商資源部表示，美國貿易代表格里爾在會議期間與中國貿易談判代表、商務部副部長李成鋼舉行了會談。格里爾和李成鋼之前在日內瓦談判中有過接觸。



《彭博》則稱，多國貿易主管料也將尋求與格里爾接觸，以推進與華盛頓的關稅談判。報道並指，APEC成員國代表可能會就如何應對被特朗普關稅政策攪動的全球貿易環境交換意見。



歐亞集團日本貿易主管、前美國貿易代表辦公室貿易談判代表David Boling表示，對於許多貿易部長來說，確保與格里爾進行一對一會談將是他們的主要目標。他們希望與格里爾會面，哪怕只是簡短的會面，討論影響他們自身經濟的關稅問題。



曾任韓國貿易部長、現任彼得森國際經濟研究所高級研究員Yeo Han-koo，則把本周的會議描述為11月APEC峰會的基石，指這是自特朗普政府對全球徵收高關稅以來，各國部長首次齊聚一堂，共同探討全球貿易體系的未來發展方向，因此意義非凡。



美國和中國是APEC的21個成員國中最大的經濟體；其他成員國中，加拿大、墨西哥、韓國、日本、澳洲和越南均在貿易問題上受到特朗普的抨擊。(sl)