15/05/2025 09:05

《國金新見－溫嘉煒》港匯強勢未必持久

《國金新見》「金管局干預港匯」的消息在傳媒消失多時，近日卻在中美貿易關係不明朗之際突然觸發了強方兌換保證，而且干預規模不小，導致港元拆息大幅走低，確實令市場感到有點意外。不過我們認為這一輪港匯強勢未必持久，拆息也不排除快將見底回升。



港元兌美元自4月顯著走強，至本月進一步觸及7.75的強方兌換保證，金管局相隔四年半再次按聯匯機制多次沽出港元並買入美元，以穩定港元匯價，其中一次沽出規模達605億元的紀錄新高。執筆之時，今輪干預規模近1300億元，令本港銀行體系結餘增至逾1700億元。



我們相信，港匯近期的強勢，其中一個主要因素是美元走向。市場憂慮關稅戰不利美國以至全球經濟前景，拖累美匯指數在4月下跌4.6%，包括港元在內的主要非美元貨幣普遍上升。及後特朗普政府關稅政策取態反覆，市場對美元及美債信心有所動搖，甚至有「去美元化」之說，加上本月初傳出中美即將展開談判，市場樂觀情緒帶動資金流入亞洲貨幣，當中以新台幣及韓圜升勢在本月初尤其顯著，亦支持港匯進一步走強。



本港銀行體系結餘維持在450億元水平已有兩年時間，金管局近期的干預，使銀行體系結餘重上至超過1700億元（但仍遠低於疫情時期最高峰接近4600億元）。銀行體系流動性大幅回升，一個月港元銀行同業拆息(Hibor)由4月底的約4%水平急跌至2%以下，一度創2022年9月以來新低，導致港美息差折讓突然由大約50基點擴大至近250基點。



與此同時，中美周一聯合宣布雙方暫時大幅降低關稅稅率90日，中美貿易戰緩和，美匯指數顯著反彈，一度重上101以上。港元在美元反彈及港息急跌的帶動下，回落至7.79以下，較接近港匯兌換範圍中間點，反映港匯的強勢已暫時紓緩。



隨著中美貿易戰進入談判期，港匯及港息未來走勢，或將再度受資金供求情況左右。貿易戰暫時降溫，預料會吸引部分資金重回港股，加上有內地大型電池生產商在港上市集資以及臨近半年結，短線或增加市場對港元資金需求，拆息及港元或會再度回升。另一方面，我們對部分投資者「去美元化」的看法仍有所保留，我們相信將會有不少資金重返美元資產，再出現突如其來的大量資金流入港元機會已減低，在聯繫匯率機制下，港美息差的差距相信會逐步收窄，港元拆息稍後不排除重上3%至4%水平。



拆息突然走低，供樓的「H按」按揭利率亦相應下調，一些分析認為可能是樓市轉勢的訊號。不過，正如上文分析，港元拆息有機會回升，買樓人士還是要小心衡量供款能力與樓價風險，不宜過份進取。《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



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