15/05/2025 17:50

【關稅戰】丘應樺呼籲APEC成員維護以規則為本的多邊貿易制

《經濟通通訊社15日專訊》商務及經濟發展局局長丘應樺今日在韓國濟州出席亞太區經濟合作組織(亞太經合組織)貿易部長會議，他呼籲成員經濟體團結一致，維護全球貿易的開放性、可預計性及包容性，以及攜手協作以維護和加強多邊貿易制度，從而保障全球經濟穩定。



丘應樺在討論環節發言時表示，最近單邊關稅措施引致的動盪對多邊貿易制度構成威脅，為全球貿易環境帶來逼切挑戰。兩個經濟體的高層會談取得了實質性進展，雙方同意大幅降低雙邊關稅，並會本著開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續進行討論。此發展為促進全球貿易穩定邁出了關鍵的一步，並鞏固亞太經合組織及其他地區推進建設性經濟關係的共同承諾。



他指出，作為自由港，香港長久以來一直奉行自由貿易，會繼續堅定支持以規則為本的多邊貿易制度。香港會致力參與建設性對話，以提升世界貿易組織(世貿)的功能、韌性和效能。此外，丘應樺鼓勵各成員經濟體加強合作，致力完成世貿第十三次部長級會議的待完成事項，包括落實《漁業補貼協定》、把諸邊《以發展為本的投資便利化協定》納入世貿法律架構等。



在另一場題為「促進人工智能創新以便利貿易」的討論環節上，丘應樺指數字化與人工智能正急速推動企業轉型，開創新機遇，並重新定義貨物和服務的跨境流動方式。他指香港銳意把握人工智能為貿易帶來的變革，例如採用人工智能工具等創新科技以加強執法管制，同時簡化清關手續；而貿易單一窗口的最後階段將設立高度自動化的貨物風險評估系統，利用人工智能提升清關效率。他指香港已準備好作出貢獻，與其他成員經濟體合作，利用人工智能促進貿易，推動亞太區的高質量發展。



在今日的貿易部長會議期間，丘應樺分別與國家商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼、韓國產業通商資源部通商事務次官補樸鍾元和新西蘭貿易及投資部長Todd McClay會面，就雙方關注的議題交換意見。(cl)