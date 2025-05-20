15/05/2025 17:56

【互換通】金管局：「互換通」優化措施陸續上線，持續完善機制

《經濟通通訊社15日專訊》金管局表示，為進一步促進內地與香港金融衍生品市場協同發展，推動金融高水平對外開放，人行、香港證監會、香港金管局在充分總結內地與香港利率互換市場互聯互通合作(以下簡稱「互換通」)運行經驗、認真聽取境內外投資者意見建議的基礎上，擬進一步豐富「互換通」產品類型。一是延長合約期限，延長利率互換合約期限至30年，滿足市場機構多樣化風險管理需求；二是擴充產品譜系，推出以貸款市場報價利率(LPR)為參考利率的利率互換合約。兩地金融市場基礎設施機構將陸續上線以上優化措施。



下一步，內地與香港金融管理部門將繼續指導兩地金融市場基礎設施機構，根據「互換通」的運行情況，持續完善相關機制安排，穩步推動中國金融市場進一步對外開放，穩慎扎實推進人民幣國際化，支持香港國際金融中心繁榮發展。



為貫徹落實國家關於穩步推進中國金融市場對外開放的戰略部署，2023年5月15日，互換通正式上線。自業務上線以來，「互換通」業務量持續上升。去年5月，「互換通」機制安排進一步優化，更好便利境外機構管理人民幣利率風險，提升境外投資者配置人民幣資產意願。截至今年4月末，20家境內報價商與79家境外投資者，累計達成人民幣利率互換交易1.2萬多筆，名義本金總額約6.5萬億元人民幣。(cl)