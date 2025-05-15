15/05/2025 18:05

【互換通】港交所：互換通產品類型進一步豐富，滿足投資者需求

《經濟通通訊社15日專訊》港交所(00388)表示，今天中國人民銀行、香港證監會和香港金管局就深化「互換通」合作發布聯合新聞稿。港交所(00388)旗下的香港場外結算公司將與中國外匯交易中心和銀行間市場清算所公司進一步豐富「互換通」產品期限和類型，更好地滿足境外投資者管理人民幣利率風險的需求。



具體優化措施包括：一是延長利率互換合約的最長交易剩餘期限至30年。二是擴充參考利率，增加一年期貸款市場報價利率(LPR 1Y)為參考利率。三方基礎設施將另行通知優化措施具體上線時間。



自2023年5月15日上線以來，「互換通」持續平穩運行，交易日趨活躍，已成為境外機構投資者管理人民幣利率風險的重要渠道。截至今年4月底，已有來自15個國家和地區的境外銀行、證券公司、資產管理機構等79家境外金融機構累計達成人民幣利率互換交易1.2萬餘筆、合計名義本金約6.5萬億元人民幣。



未來，三方基礎設施將繼續在兩地監管機構的指導下，與境內外市場參與機構緊密合作，持續優化和發展「互換通」業務，助力中國金融市場高水平對外開放和人民幣國際化進程。(cl)