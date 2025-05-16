16/05/2025 16:45

《外圍焦點》美國公布密歇根大學消費者信心指數等數據

《經濟通通訊社16日專訊》市場受中美經貿高層會談取得實質進展刺激，整體投資氣氛偏向樂觀。同時，聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局正調整其政策制定框架，為未來政策靈活性鋪路。美股昨日（15日）收市各有升跌，道指升271.69點或0.65%，報42322.75點點；標普500指數升24.35點或0.41%，報5916.93點；納指跌34.49點或0.18%，報19112.32點點。港股方面，恆生指數收市報23345，跌108點或0.5%，成交1907億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:00pm，歐洲央行執委連恩和瑞典央行副總裁塞姆參加美聯儲召開第二屆Thomas Laubach研究會議的決策者小組會議。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布3月貿易收支。今晚8:30pm，美國公布4月建築許可，月率料由0.5%逆轉至下滑1.2%；4月出口物價，月率料下滑0.4%；4月進口物價年率料由0.9%逆轉至下滑0.2%，月率跌幅料由0.1%擴大至0.3%；4月新屋動工料由132.4萬升至136.4萬，月率料由下滑11.4%改善至升3%。10:00pm，美國公布5月密歇根大學消費者信心指數，料由52.2升至53.5。明日4:00am，美國公布3月長期資本流動。



在美國，今日公布業績的公司有：新氧(US.SY)等。(wa)