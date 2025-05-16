16/05/2025 07:54

中國黃金國際首季虧轉盈8600萬美元，黃金產量增逾一倍

《經濟通通訊社16日專訊》中國黃金國際(02099)公布，其截至2025年3月31日止三個月第一季，錄得虧轉盈達8597.9萬美元，去年同期公司錄得2605萬美元虧損，每股盈利21.45仙，不派息。



期內公司錄得收入則達2.73億美元，按年增3.51倍。礦山經營盈利為1.18億美元，較2024年同期的礦山經營虧損1150萬美元增加1.292億美元；營運現金流入為1.435億美元，較2024年同期的現金流出720萬美元增加。黃金總產量由2024年同期的2.0714萬盎司，增加1.16倍至4.4797萬盎司。銅總產量為3730萬磅（約1.69萬噸），較2024年同期的460萬磅（約2093噸）增加7.1倍。



公司董事長兼首席執行官侯晨光表示，今年第一季度，公司依託2024年以來實施的營運改善措施，疊加有利的市場環境，實現了有史以來最強勁的一季度業績。(eh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告