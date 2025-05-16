16/05/2025 07:54

中國黃金國際(2099)德勤辭任，擬委任立信德豪為新核數師

《經濟通通訊社16日專訊》中國黃金國際(02099)公布，公司現任核數師德勤． 關黃陳方會計師行將於2025年6月26日舉行之應屆股東周年大會結束時退任，結束其連續15年為公司提供審計服務的任期。董事會在審核委員會建議下，擬委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為新任核數師，任命將於股東周年大會結束後生效，並須待股東批准及完成客戶接納程序後方可作實。



公司指出，審核委員會已就立信德豪在審計經驗、行業知識、資源配置、審計質素、獨立性及市場聲譽等多方面作出評估，並參考會計及財務匯報局相關指引後作出推薦。



董事會表示，為加強企業管治、確保外部審計之獨立性及客觀性，決定適時更換核數師。德勤已確認對建議更換無異議，亦無任何事項需提請股東垂注，雙方之間不存在可呈報事項。 (eh)