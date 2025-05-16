16/05/2025 11:28

巴郡上季度清倉花旗減持美銀，部分持股資訊申保密

《經濟通通訊社16日專訊》巴菲特旗下巴郡公布截至今年3月31日的首季度持倉報告（13F）表，報告顯示巴郡期內清倉了花旗（1463萬股）和金融公司Nu Holdings（4018萬股），並減持美國銀行4866萬股，減持後其仍為巴郡持倉市值第四大的股票，巴郡同時亦減持第一資本30萬股。



巴郡季內還減持德維特（95萬股）、Charter通信公司A股（7500股）及T-mobile（47萬股），與此同時增持星座集團A股（638萬股）、威瑞信（1.8萬股）、Pool Corp（86萬股）、達美樂（24萬股）及Heico（11萬股）。值得留意的是，巴郡又向美證交會提出保密請求，要求對一項或多項股票投資暫不披露在13-F報告中。



巴郡目前持倉市值最大三隻股票分別為蘋果公司、美國運通及可口可樂，上季持倉比例並無變化。(ey)