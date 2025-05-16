23,275.48
-177.68
(-0.76%)
23,236
-147
(-0.63%)
低水39
8,444.48
-65.19
(-0.77%)
5,273.45
-24.39
(-0.46%)
1,067.38億
3,363.32
-17.50
(-0.518%)
3,884.91
-22.29
(-0.570%)
10,194.21
+7.76
(+0.076%)
2,131.67
-15.01
(-0.70%)
104,079.4900
+315.7800
(0.304%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0846
澳元最佳客戶買入價
5.0210
歐元最佳客戶買入價
8.7656
英鎊最佳客戶買入價
10.4133
日圓最佳客戶買入價
5.3834
恒生指數
23,275.48
-177.68
(-0.76%)
期指
低水39
23,236
-147
(-0.63%)
國企指數
8,444.48
-65.19
(-0.77%)
科技指數
5,273.45
-24.39
(-0.46%)
大市成交
1,067.38億
股票
906.91億
(84.966%)
窩輪
75.96億
(7.117%)
牛熊證
84.51億
(7.917%)
即時更新：16/05/2025 11:55
可賣空股票總成交
1,759.19億
主板賣空
301.83億
(17.157%)
更新：15/05/2025 16:59
上証指數
成交：2,625.05億
3,363.32
-17.50
(-0.518%)
滬深300
3,884.91
-22.29
(-0.570%)
深証成指
10,194.21
+7.76
(+0.076%)
MSCI中國A50
2,131.67
-15.01
(-0.70%)
比特幣
資料由Binance提供
104,079.4900
+315.7800
(0.304%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0846
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0210
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.7656
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4133
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3834
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

11
七月
紅磡香港體育館｜陳慧琳三十年初心不變　以音樂開啟時空之旅《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》 紅磡香港體育館｜陳慧琳三十年初心不變　以音樂開啟時空之旅《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜陳慧琳三十年初心不變　以音樂開啟時空之旅《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》
推介度：
11/07/2025 - 20/07/2025
14
十一月
香港知專設計學院｜學院成立黑膠唱片館 JUN 恭碩良 與 黃志淙 導賞 ，一同分享黑膠唱片趣味及童年回憶 香港知專設計學院｜學院成立黑膠唱片館 JUN 恭碩良 與 黃志淙 導賞 ，一同分享黑膠唱片趣味及童年回憶
展覽 音樂會
香港知專設計學院｜學院成立黑膠唱片館 JUN 恭碩良 與 黃志淙 導賞 ，一同分享黑膠唱片趣味及童年...
推介度：
14/11/2024 - 31/05/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ00001 長和00388 香港交易所
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

狂人未棄高關稅，減債削支始正路

16/05/2025 08:07
關稅戰

高息定存 | 滙豐恒生減定存息，3個月最高2.4厘，7日10...

15/05/2025 16:26
貨幣攻略

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
新聞
股票
Highlight:
【etnet獨家優惠碼】訂購高級海鮮享95折優惠 親手炮製母親節盛宴
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,392.9600
-4.0600
-0.291%
JPY 美元/日圓
145.2500
-0.3210
-0.221%
TWD 美元/新台幣
30.1028
-0.0642
-0.213%
更新：16/05/2025 11:50
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.45%
3個月國債孳息率
4.38%
10年-3個月國債孳息率
0.07%
更新：15/05/2025 16:15
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.6093
電匯客戶賣出
5.5920
更新：16/05/2025 11:50:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處