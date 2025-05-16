16/05/2025 07:59

【外圍經濟】美國4月PPI按年升2.4%，低於預期

《經濟通通訊社16日專訊》美國勞工部最新公布，2025年4月美國最終需求生產者物價指數(PPI)按年上升2.4%，低於市場預期。4月PPI按月意外下降0.5%，市場原預計上升0.2%，而3月則下跌0.4%。



扣除食品和能源價格後，4月核心PPI按年增長3.1%，符合市場預期；但按月下跌0.4%，遠低於預期的上升0.3%，3月則下跌0.1%。扣除食品、能源與貿易後的最終需求PPI，4月按年上升2.9%，按月則微跌0.1%。



此外，美國上周新領失業救濟人數增加至22.9萬人，較前一周增加1000人，數字與市場預期一致。截至5月3日當周，持續申領失業救濟人數增至188.1萬人，較前一周增加9000人，但仍低於市場預期，數據反映美國勞動市場近期出現輕微波動，但仍處於相對穩定狀態。(jf)