16/05/2025 11:30

【特朗普新政】特朗普訪中東期間，美國和沙特簽稀土合作備忘錄

《經濟通通訊社16日專訊》在美國總統特朗普訪問中東期間，隨團的美國企業宣布一系列在沙投資或合作的計劃，包括一家美國稀土礦商。



美國稀土企業MP Materials與沙特旗艦礦業公司Ma’aden，簽署了一份諒解備忘錄，將在沙特共同開發一條稀土供應鏈。雙方合作將包括稀土礦物的開采、分離、精煉和磁體生產。



新聞稿指出，稀土磁體是交通運輸、能源、機器人和航空航天等關鍵技術領域不可或缺的零部件。



根據沙特地質調查局數據，該國已探明稀土儲量約320萬噸，占全球1.5%，但冶煉技術幾乎空白。此次合作將利用沙特極具競爭力的能源基礎、世界一流的基礎設施和戰略位置，實現全球稀土供應鏈的多元化和拓展，從而滿足快速增長行業日益增長的需求。(jf)