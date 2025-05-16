16/05/2025 14:56

【外圍經濟】日本央行最鴿派委員離職前勸告：謹慎考慮加息

《經濟通通訊社16日專訊》日本央行立場最為鴿派的委員中村豐明，在離職前警告不要急於提高基準利率，當局需要密切關注美國關稅對經濟活動的影響。



中村豐明周五在日本西南部福岡發表演講時說道：「鑒於目前存在極高不確定性，我認為央行應該謹慎地實施貨幣政策，以反映經濟覆蘇的實際狀況。」



中村的五年任期將在下個月結束，此前他一直投票反對央行行長植田和男的加息措施。中村說：「如果央行在經濟放緩期間也急於提高政策利率，這可能會同時抑制消費和投資，效應會滯後。」



消費者通脹已維持在日本央行2%目標水平或以上約三年時間，而在此期間，實際工資僅在四個月內出現上漲。因此，家庭不得不緊縮開支。



交易員預計日本央行今年內，將基準利率從目前的0.5厘上調的可能性約為63%，高於一周前的52%左右。央行5月政策會議的意見摘要顯示，如果經濟條件允許，政策委員會成員仍考慮加息。(jf)