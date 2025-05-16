16/05/2025 08:23

【開市Ｇｏ】鮑公暗示改幣策框架，阿里業績遜預期，綠茶暗盤潛水

2025年5月16日 【要聞盤點】



1、美股周四收市各有升跌，道指升逾270點，標普500指數則連續第四個交易日收高。市場主要受中美經貿高層會談取得實質進展刺激，整體投資氣氛偏向樂觀。同時，美聯儲主席鮑威爾表示，聯儲局正調整其政策制定框架，為未來政策靈活性鋪路。道指收市升271點，或0.65%，報42322點；標普500指數升24點，或0.41%，報5916點；納指跌34點，或0.18%，報19112點。金龍中國指數下跌178點，阿里巴巴和百勝中國對指數拖累最大。日經期貨截至上午7時51分升15點。



2、美聯儲主席鮑威爾稱美國可能正進入更頻繁，且可能持續較久的供應衝擊時期，長期利率可能較高，他暗示將調整貨幣政策框架，重新審視平均通脹目標和就業缺口衡量方式。



3、美國4月零售銷售幾無增長，同期生產者價格(PPI)創五年最大降幅，製造業產值六個月來首次下降，進口關稅上調拖累經濟表現。



4、中美貿易休戰後再現分歧，中方抨擊美國限制中國AI晶片的決定，稱之為非市場化與單邊霸凌行為。



5、美國總統特朗普結束中東行程，宣布與阿聯酋達成2000億美元協議，卡達投資局計劃十年內向美國追加投資5000億美元。



6、美歐關稅談判進展緩慢，歐盟據悉準備新提案，將提供更多關於降低非關稅壁壘的細節。



7、人民銀行等四部門召開科技金融推進會，強調構建適應科技創新的體制機制，支持投早、投小、投長期及硬科技。



8、人民銀行擬進一步豐富「互換通」產品類型，將利率互換合約期限延長至30年，促進內地與香港市場協同發展。



【焦點股】



阿里巴巴(09988)

- 第四財季經調整純利升22%，遜預期

- 全年經調整純利微升0.4%，連特別息派0.25美元

- 高管表示，布局即時零售將影響淘天集團未來數季EBIDTA

- 阿里美股價格隔晚跌超7%



網易(09999)

- 首季經調整淨利潤升32%勝預期，派息0.135美元



長和(00001)

- 商務部回應長和巴拿馬港口爭議，冀企業謹慎行事



綠茶集團(06831)

- 超額認購逾316倍，今早掛牌

- 暗盤潛水近8%，每手蝕220元



本地地產股：長實(01113)、恒地(00012)、新地(00016)

- 美聯儲主席鮑威爾暗示將調整貨幣政策框架



貝殼(02423)

- 首季純利按年升98%至8.6億人幣



航空股：東方航空(00670)、中國國航(00753)、南方航空(01055)

- 東方航空載客量4月按年升12%

- 中國國航載客量4月按年升7%

- 南方航空載客量4月按年升9%



吉利汽車(00175)

- 附屬極氪首季虧損降至7億人幣，收益升1%



周大福創建(00659)、新世界(00017)

- 周大福創建計劃發首筆熊貓債籌不超過8億人幣，用於贖回附屬公司部分永續債



金融壹賬通(06638)

- 獲中國平安(02318)落實私有化，作價較上收市價呈溢價23%



迪生創建(00113)

- 料全年撥歸股東溢利淨額跌42%



【油金報價】



紐約期油上升0.24%，報61.77美元/桶



布倫特期油上升0.17%，報64.71美元/桶



黃金現貨下跌0.05%，報3238.29美元/盎司



黃金期貨上升0.36%，報3255.42美元/盎司

