16/05/2025 09:01

【外圍經濟】鮑威爾警告長期利率或上升，暗示調整貨幣政策框架

《經濟通通訊社16日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾表示，隨著過去數年通脹經驗的累積，以及未來幾年供應衝擊與相關價格上漲可能變得更加頻繁，這將對經濟和央行政策帶來嚴峻挑戰。鮑威爾又表示，隨著美國經濟變化和政策變動，長期利率可能較高，即使長期通脹預期符合美聯儲的2%目標，接近零利率的時代也不太可能短期內回歸。



鮑威爾指出，聯儲局正進行每五年一次的貨幣政策框架評估。上一次於2020年的評估重點在於防範通縮風險，但之後經濟環境已發生重大變化，特別是供應鏈中斷和價格波動頻繁。聯儲局將在新一輪評估中，反映這些變化對貨幣政策的影響，並重新審視圍繞就業與通脹的關鍵政策要素。



鮑威爾並未對經濟前景或未來貨幣政策方向發表具體評論，但他預期4月個人消費支出物價指數將達2.2%左右，顯示通脹壓力仍然存在。(kk)