16/05/2025 08:21

【關稅戰】李強：做強國內大循環，對沖國際循環不確定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國務院15日召開做強國內大循環工作推進會，國務院總理李強在會上強調，深刻認識和準確把握當前經濟形勢，把發展的戰略立足點放在做強國內大循環上，以國內大循環的內在穩定性和長期成長性對沖國際循環的不確定性，推動中國經濟行穩致遠，努力實現高質量發展。



*統籌實施擴大內需戰略，深化供給側結構性改革*



李強指出，內需為主導、內部可循環是大國經濟的獨有優勢。要圍繞加快構建新發展格局，把做強國內大循環擺到更加突出的位置，統籌實施擴大內需戰略和深化供給側結構性改革，不斷提升經濟循環的質量和層次，促進國內市場和國際市場高效聯通，以國內大循環更好牽引國際循環。結合現階段中國發展實際，做強國內大循環重點要體現在四個方面。



一是資源要素的高效配置，進一步消除地方保護和市場分割，深化要素市場化配置改革，加快推進全國統一大市場建設。二是科技創新和產業創新的深度融合，加強關鍵核心技術和前沿技術攻關，推進科技成果產業化應用，打造一批新產業新賽道。三是產業鏈供應鏈的自主完備，發揮各地優勢加強專業化分工、地區間協作，持續補鏈強鏈拓鏈，增強產業發展韌性。四是供給和需求的動態平衡，加快補齊消費短板，推動經濟政策著力點更多轉向惠民生、促消費，以消費升級引領產業升級，以優質供給更好滿足需求。



*要精準有效幫扶外貿企業，推動大宗消費更新升級*



李強指出，要聚焦制約經濟循環的關鍵問題和薄弱環節，在促進經濟持續向好中夯實做強國內大循環的基礎。要精準有效幫扶外貿企業，切實幫助解決實際困難，有效應對外部衝擊。要千方百計穩定就業，支持企業穩崗，擴大各領域特別是服務業就業，突出解決高校畢業生、農民工等就業。要深挖潛力提振消費，推動大宗消費更新升級，激發服務消費潛力，放大新興消費帶動效應。要擴大有效投資，加快資金籌集使用和項目建設，大力促進民間投資。要支持地方打造更多發展亮點，通過科技創新培育產業亮點，依托特色資源打造品牌亮點。要統籌發展和安全，防範化解各種風險，保持社會大局穩定。



李強強調，各部門各地區要奮發進取、改革創新，強化政策謀劃實施，加強工作協同配合，充分激發市場活力和社會創造力，形成競相發展的良好氛圍，在做強國內大循環中開創發展新局面。