16/05/2025 16:42

《本港經濟》政府維持今年基本通脹率預測為1.5%

《經濟通通訊社16日專訊》政府公布，第一季消費物價通脹維持輕微。基本綜合消費物價指數按年上升1.2%，與上一季的升幅相同。多個主要組成項目的價格壓力維持大致受控。計及政府的一次性紓緩措施的效應，整體綜合消費物價指數按年上升1.6%，高於上一季的1.4%。



基本綜合消費物價指數在第一季按年上升1.2%。當中，食品價格整體輕微上升，私人房屋租金的升幅稍為加快，其他主要組成項目的價格壓力維持大致受控。第一季整體通脹率高於基本通脹率，是由於政府提供的電費補貼較去年同期少。



政府預期，本地成本和外圍價格壓力應會持續可控，整體通脹在短期內應維持輕微。考慮到第一季的通脹情況與較早時預計相若，2025年基本和整體消費物價通脹率的預測分別維持在1.5%及1.8%，與《財政預算案》公布的預測相同。(cl)



