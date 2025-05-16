16/05/2025 16:52

《本港經濟》首季經濟按年增3.1%符預估，美貿易政策仍不確定

《經濟通通訊社16日專訊》署理政府經濟顧問林幗瑛表示，香港經濟在今年第一季穩健擴張，主要是受到貨物出口和服務輸出顯著上升，以及整體投資開支恢復溫和增長所支持，惟私人消費開支繼續錄得輕微跌幅。實質本地生產總值在第一季按年擴張3.1%，較上一季的2.5%升幅有所加快，但之前預估數字相同。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值明顯增長1.9%，此前預估為升2%。



*整體貨物出口增長明顯加快*



他指，環球經濟在第一季保持平穩增長，外部需求大致持續，以及預期美國關稅在4月初大幅上升令部分貨物提前付運，香港整體貨物出口增長明顯加快，按年實質增幅為8.4%。同時，受惠於訪港旅客人次進一步增加、跨境運輸量增多，以及跨境金融及集資活動顯著增加，整體服務輸出在第一季繼續明顯擴張，按年實質增幅為6.6%。



本地方面，由於購置機器、設備及知識產權產品的開支明顯增加，加上物業交投量明顯較去年同期高，擁有權轉讓費用急升，整體投資開支重拾溫和增長，按年實質上升2.8%，但私人消費開支繼續錄得1.1%的輕微跌幅，反映市民消費模式改變的持續影響。



勞工市場在第一季維持緊絀。經季節性調整的失業率繼續處於3.2%的低水平，略高於上一季的3.1%。就業不足率維持在1.1%的低水平。就業收入繼續錄得穩健增長。



*消費模式轉變仍制約本地消費*



隨著近日國際貿易摩擦稍為緩和，外圍環境的不利因素和不確定性略為減輕，或會紓緩部分環球經濟前景的下行壓力。再者，內地經濟在更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策下繼續穩步增長，應有利於亞洲以至香港的貨物出口表現。國際貿易往來持續，加上訪港旅遊業繼續改善，香港的服務輸出亦可望受惠。不過，美國的貿易政策的不確定性仍在，其貨幣政策的未來走向依然複雜，或會影響環球金融狀況及投資氣氛。此外，市民和旅客的消費模式轉變仍會對拉動本地市場消費構成制約，儘管就業收入持續增加和特區政府推出多項推動盛事項目和旅遊業的措施，均有助提振消費氣氛。



考慮到第一季的實際數字以及全球和本地情況的最新發展，2025年全年實質本地生產總值增長預測維持在《財政預算案》公布的2%至3%。政府將繼續密切監察相關情況。(cl)