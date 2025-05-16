16/05/2025 16:57

《本港經濟》住宅售價首季跌2%，市民置業負擔指數改善至59%

《經濟通通訊社16日專訊》政府表示，住宅物業價格在第一季仍然偏軟。隨著美國貿易和貨幣政策導致外圍環境的不確定性增加，市場氣氛在臨近3月底時愈趨審慎。整體住宅售價在第一季下跌2%。隨著住宅售價在第一季回落，市民的置業負擔指數在季內續有輕微改善至約59%，但仍高於2005-2024年期間56%的長期平均數。



交投量方面，第一季送交土地註冊處註冊的住宅物業買賣合約總數較上一季回落19%至12193份，但較一年前的水平高24%。另一方面，整體住宅租金維持強韌，在第一季內微升0.4%。至於非住宅物業市場方面，第一季仍然大致疲弱，各主要市場環節的交投活動表現不一，售價和租金則進一步下跌。



本地股市在今年1月大致維持窄幅上落後，在農曆新年假期後至3月中旬期間飆升，這是由於市場氣氛受內地人工智能取得突破性發展和中央政府在全國兩會期間提出刺激內部經濟的措施帶動。然而，市場在臨近季末時因對美國貿易政策前景的憂慮而降溫。恒指在3月19日升至24771點的三年高位，隨後略為回落，於第一季末收報23120點，較2024年年底高15.3%。4月初貿易摩擦因美國大幅增加關稅而急劇升溫，環球金融市場波動，恒指亦隨之下跌，惟近期已重拾升勢。(cl)



