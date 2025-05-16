16/05/2025 18:00

機管局：首四月客運量按年升17%，單4月增23.2%

《經濟通通訊社16日專訊》香港機場管理局今天公布，復活節假期間，香港國際機場於4月20日接待約19.7萬人次旅客，為疫情後單日客運量高峰。月內，機場客運量達519萬人次，同比跳升23.2%。受惠於4月中旬開始的復活節長假期，客運量強勁增長，所有類別的客運量均有上升。飛機起降量為3.27萬架次，同比增加12.5%。



受轉口貨運量增加13.9%帶動，4月份整體貨運量較去年同月調高2.6%至40.4萬公噸。當中以往來歐洲及中東的貨運量繼續成主要上升動力，期內出現最明顯升勢。



於今年首四個月，客運量及飛機起降量同比躍升17%及11.6%至1980萬人次及12.87萬架次。貨運量錄得同比增長3%至157萬公噸。



過去12個月，客運量同比上升20.8%至5590萬人次；飛機起降量攀升18.8%至37.67萬架次；而貨運量則上升9.3%至498萬公噸。



此外，多家航空公司增設新航線，進一步擴展香港國際機場的航空交通網絡。月內，國泰航空、香港快運航空及越南航空分別開通往來美國達拉斯、日本小松及石垣，以及越南芽莊的航線。(cl)