16/05/2025 19:36

《再戰明天》中國公布零售銷售等數據，阿里健康公布業績

《經濟通通訊社16日專訊》中國公布零售銷售等數據，及阿里健康公布業績，料為下周一（19日）市場焦點。



*澳洲央行一連兩日議息，紐約聯儲總裁發表講話*



各國重要經濟活動方面，澳洲央行召開利率決策會議（至20日）。-歐盟執委會主席馮德萊恩訪問英國舉行峰會。國際清算銀行(BIS)經濟顧問兼研究主管申鉉松就全球金融體系面臨的新風險發表演講。本港時間下周一晚8:45pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯就經濟前景發表講話；同一時間，亞特蘭大聯邦儲備銀行主辦2025年金融市場會議，總裁博斯蒂克主持討論。



數據方面，下周一10:00am（本港時間．下同），中國公布4月工業生產，年率升幅料由7.7%收窄至5.9%，年初至今年率升幅料由6.5%收窄至6.4%；4月零售銷售年率升幅料由5.9%擴大至6%，年初至今年率升幅料由4.6%擴大至5%；4月失業率料維持於5.2%。5:00pm，歐元區公布4月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.6%，年率升幅料維持於2.2%。10:00pm，美國公布4月領先指標，跌幅料由0.7%擴大至0.8%。



在本港，下周一（公布業績的公司有:阿里健康(00241)等。



下周二（20日）公布業績的公司有:嗶哩嗶哩-W(09626)、攜程集團－S(09961)等。



下周三（21日）公布業績的公司有:中通快遞-W(02057)、小鵬汽車-W(09868)、百度集團-SW(09888)等。



下周四（22日）公布業績的公司有:聯想集團(00992)等。



下周五（23日）公布業績的公司有:同程旅行(00780)等。(wa)