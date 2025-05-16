16/05/2025 17:05

華僑銀行黃碧娟：維持原有指引，沒有裁員計劃

《經濟通通訊社16日專訊》被問及貿易談判有否影響華僑銀行的指引，華僑銀行集團行政總裁黃碧娟表示，集團沒有就此而更改相關指引，仍然維持原有的指引，並認為影響更多的是潛在的貸款需求，儘管難以預測談判的最終結果，但指過去兩周的情況稍微樂觀了一些，亦對集團表現保持審慎穩定的看法，但認為集團正處於正確位置，因為集團的資本充足，也做好準備應對更艱難的時期。



被問及集團有沒有裁員計劃，她回應指，集團正在增長，沒有計劃裁員，希望能留下優秀的人才，而早前集團擬於2024至2026年投資15億元於大中華地區，預期在今年底將完成50%的投資，料相關計劃將在2026年完成。



對於內房，她指出，中國政府就內房推出多項政策，亦認為現在市場情緒更加積極，現時已經見底，料相關復甦不會是V型反彈，但料最壞的時刻已經過去。(bn)