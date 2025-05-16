16/05/2025 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.06196 +0.446 一周 0.48833 -2.441 兩周 0.80226 +3.297 一個月 1.29798 -5.285 兩個月 1.85595 +5.452 三個月 2.19619 +7.655 六個月 2.79226 +13.232 一年 3.25107 +10.702

《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息繼續普遍走高，但與樓按相關的一個月拆息回落5基點報1.29798厘，為2022年8月2日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息連升兩天，報2.19619厘。隔夜息報0.06196厘，六個月拆息升13基點至2.79226厘，一年期報3.25107厘，不過一周錢微跌至0.48833厘。港元匯價今早在7.8049-7.8098之間上落，最新報7.8092，較前收市價跌0.04%。美國最新數據顯示消費開支放緩及經濟前景未明朗，加上聯儲局主席鮑威爾較早時發表的言論，未有對利率政策或經濟前景提供啟示，美元？價偏軟，美匯指數最新報100.689。(cl)資料來源：香港銀行公會