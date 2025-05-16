16/05/2025 11:22
《港元利率》拆息普遍向上，惟一個月期低見1.3厘創逾兩年半低
《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息繼續普遍走高，但與樓按相關的一個月拆息回落5基點報1.29798厘，為2022年8月2日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息連升兩天，報2.19619厘。
隔夜息報0.06196厘，六個月拆息升13基點至2.79226厘，一年期報3.25107厘，不過一周錢微跌至0.48833厘。
港元匯價今早在7.8049-7.8098之間上落，最新報7.8092，較前收市價跌0.04%。
美國最新數據顯示消費開支放緩及經濟前景未明朗，加上聯儲局主席鮑威爾較早時發表的言論，未有對利率政策或經濟前景提供啟示，美元？價偏軟，美匯指數最新報100.689。(cl)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.06196厘，六個月拆息升13基點至2.79226厘，一年期報3.25107厘，不過一周錢微跌至0.48833厘。
港元匯價今早在7.8049-7.8098之間上落，最新報7.8092，較前收市價跌0.04%。
美國最新數據顯示消費開支放緩及經濟前景未明朗，加上聯儲局主席鮑威爾較早時發表的言論，未有對利率政策或經濟前景提供啟示，美元？價偏軟，美匯指數最新報100.689。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.06196
|+0.446
|一周
|0.48833
|-2.441
|兩周
|0.80226
|+3.297
|一個月
|1.29798
|-5.285
|兩個月
|1.85595
|+5.452
|三個月
|2.19619
|+7.655
|六個月
|2.79226
|+13.232
|一年
|3.25107
|+10.702
資料來源：香港銀行公會